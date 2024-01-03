البيت الأبيض : ليس لدينا دليل على تورط إسرائيل في اغتيال العاروري

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كريبي،اليوم الأربعاء، حول اغتيال الشيخ صالح العاروري أمس في بيروت، إنه ليس لديهم ما يشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال، أن ليس لديهم ما يشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال قيادي حماس في بيروت.. قيادي حماس في بيروت.

وتسبب القصف الإسرائيلي أمس على الضاحية الجنوبية في لبنان، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بينهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وأعلنت أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، عن الإضراب الشامل، تنديدا باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.