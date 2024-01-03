عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : ليس لدينا دليل على تورط إسرائيل في اغتيال العاروري

صدى البلد

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كريبي،اليوم الأربعاء، حول اغتيال الشيخ صالح العاروري أمس في بيروت، إنه ليس لديهم ما يشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال، أن ليس لديهم ما يشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال قيادي حماس في بيروت.. قيادي حماس في بيروت.

وتسبب القصف الإسرائيلي أمس على الضاحية الجنوبية في لبنان، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بينهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وأعلنت أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، عن الإضراب الشامل، تنديدا باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.

ائب رئيس المكتب السياسي اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القصف الإسرائيلي الضاحية الجنوبية المكتب السياسي لحركة حماس المكتب السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

ترشيحاتنا

إصابة جديدة تضرب منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

زوجة نتنياهو تنتقد عائلات الرهائن الإسرائيليين وتتهمهم بمساعدة حماس

الخارجية البريطانية لمواطنيها: غادروا لبنان فورًا

«التعليم» تكشف سر ظهور «الجديري المائي» بالمدارس وتعلن إجراءات مكافحته

وزير الثقافة الفلسطيني: مصر لها موقف مشرف في رفض تهجير أهلنا بغزة

إسرائيل تكشف حقيقة تورطها في انفجاري كرمان بـ إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان إليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

بـ فتحة من الساق .. بوسى تثير الجدل بالأحمر النارى | شاهد

بعد قرار التعليم..أعراض تثير القلق بين أولياء الأمور بسبب المرض المنتشر بالمدارس

باليورو والدولار.. أسعار فساتين الفنانات في حفلات رأس السنة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ