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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. يساوي سكان دول كاملة.. أحمد موسى يكشف عدد ركاب مترو الأنفاق يوميا.. هل يتم رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بعد 5سنوات؟..متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

يساوي سكان دول كاملة.. أحمد موسى يكشف عدد ركاب مترو الأنفاق يوميا
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن كاميرا البرنامج كانت متواجدة في محطة مترو المرج بعد زيادة الأسعار، وكان هناك إقبال كبير من المواطنين على المترو بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الإقبال الكبير على مترو الأنفاق الذي ليس له بديل في مصر، إذ أنه مواصلة آمنة وسريعة، وأفضل من غيرها بكثير.

 

هل يتم رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بعد 5سنوات؟..متحدث الوزراء يفجر مفاجأة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن رفع الأسعار يأتي بشكل جزئي ومازالت الدولة تدعم المواطن، خاصة في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء تأتي 10 قروش فقط في الشرائح الثلاثة، ألا أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء بمليارات الجنيهات.  

 

وزير الثقافة الفلسطيني: إسرائيل تشن حرب إبادة ضد شعبنا
كشف الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فيه.

 

فنان عن أزمة شيرين مع الجمهور العراقي : مش لازم العفوية

علق الدكتور مسعود شومان رئيس اللجنة الاستشارية لأطلس المأثورات الشعبية، على أزمة الفنانة شيرين مع الجمهور العراقي، بعدما تسبب تعبير شعبي قالته في حفلها الأخير في غضب العراقيين منها.

 

هتسمعوا أخبار كويسة | شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمستهلكين
كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، تطورات الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أنه تمت زيادة في الأسعار بنسبة 15% بداية من شهر يناير الحالي.


متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : الدولة تبحث عن حق المواطنين وتجتهد لإرضائهم
كشف القمص موسى إبرهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جهود الدولة المصرية في ملف المواطنة، مشيرا إلى أن هذا الملف شهد تطورات وتقدما كبيرا خلال السنوات الماضية.

 

أمين خطة النواب : 80% من إيرادات الدولة المصرية مصدرها أموال الضرائب
أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنة المالية تبدأ في 1 يوليو من كل عام وما يحدث من قرارات زيادات في الأسعار أمر غير منطقي وغير سياسي، موضحا أن السياسة غائبة عن الحكومة والدفاع عن القرارات يتم في اسوأ طرق التعبير.

 

الخارجية الأمريكية: قلقنا شديد بشأن خطر امتداد صراع غزة إلى جبهات أخرى
أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، يفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة إزاء خطر امتداد صراع غزة إلى جبهات أخرى.

 

تسريب معلومات عن اجتماعه.. تفاصيل اغتيال إسرائيل لـ صالح العاروري في لبنان
قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس له طبيعة خاصة لأنه حدث بمنطقة تقع داخل مربع أمني خاص بحزب الله، فالضاحية الجنوبية هي عبارة عن مربع أمني معروف تابع لحزب الله على المستويات كافة.

 

حزب الله: جميع خطط الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة أصبحت واضحة |فيديو
أكد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن طوفان الأقصى كان قرارًا ومشروعًا وطنيًا فلسطينيًا  خالصًا، مشيرًا إلى أن جميع خطط الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة أصبحت واضحة.

أحمد موسى زيادة الاسعار مجلس الوزراء قطاع الكهرباء شيرين

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