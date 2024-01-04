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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سرطان الدم.. الأنواع والأعراض والتشخيص والعلاج

سرطان الدم .. الأنواع
سرطان الدم .. الأنواع والأعراض والتشخيص والعلاج

سرطان الدم هو مصطلح يشمل مجموعة واسعة من أمراض السرطان التي تؤثر على الدم وأجزاءه المكونة مثل النخاع العظمي واللمفاويات والخلايا الدموية المختلفة، يتم تصنيف سرطان الدم عادةً وفقًا لنوع الخلية المصابة والتأثير السريري الذي يسببه، من الأمثلة على أنواع سرطان الدم، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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سرطان الدم .. الأنواع والأعراض والتشخيص والعلاج

سرطان اللوكيميا: وهو نوع من أنواع سرطان الدم يؤثر على خلايا الدم البيضاء (اللوكوسايتات). يتم تصنيفه إلى عدة أشكال بما في ذلك اللوكيميا اللمفاوية واللوكيميا النقوية.

سرطان اللمفوما: وهو سرطان الخلايا اللمفاوية التي تشكل نظام اللمفاويات في الجسم. يمكن تصنيف سرطان اللمفوما إلى العديد من الأشكال مثل نكسة هودجكين واللمفوما الغير هودجكينية.

سرطان نخاع العظم: وهو سرطان الخلايا الجذعية في النخاع العظمي التي تنتج الخلايا الدموية. من أمثلة سرطانات نخاع العظم تشمل متلازمة ميلوبلاستية وضمور النخاع العظمي.

سرطان الدم الليفي الحاد: وهو سرطان نادر يؤثر على خلايا الدم الأحمر ويتسبب في تكوّن خلايا غير ناضجة غير طبيعية.

أعراض سرطان الدم 

تختلف أعراض سرطان الدم اعتمادًا على نوع السرطان ومرحلته. ومن بين الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشملها سرطان الدم: التعب المفرط، فقدان الوزن غير المبرر، تكون الكدمات والنزيف السهل، الحمى المستمرة، تورم الغدد اللمفاوية، والألم.

تشخيص سرطان الدم 

يتم تشخيص سرطان الدم عادةً من خلال فحوصات الدم والتصوير الطبي مثل التصوير بالأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير التلوني للجسم. 

علاج سرطان الدم

يعتمد العلاج على نوع السرطان ومرحلته وحالة المريض، ويشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي وزراعة النخاع العظمي والعلاج الهدفي وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الداعم مثل التدخلات الدوائية والدعم النفسي.

 يجب استشارة الطبيب المختص لتقييم حالحالة وتوجيه العلاج المناسب.

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