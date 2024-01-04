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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

70 شخصًا مدفونين
70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة..اكتشاف مقبرة نادرة

اكتشف علماء الآثار مقبرة نادرة من العصور الوسطى تحتوي على 70 قبرًا لأشخاص "من ذوي المكانة العالية" مدفونين في أوضاع غريبة بالقرب من كارديف، عاصمة ويلز. 

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، وجد علماء الآثار أن المقبرة التي تعود إلى القرن السادس أو السابع عن مجموعة غير عادية من طقوس الدفن. 

 

اكتشاف مقبرة 


و من بين القبور الـ 18 التي تم التنقيب عنها حتى الآن، تم العثور على أربعة منها في وضعية القرفصاء. 


يذكر أن العلماء بدوأ التنقيب  ببطء عن القبور السبعين المحفورة في الصخر خلال الصيفين الماضيين، لكن القبور الثمانية عشر التي تم التنقيب عنها حتى الآن في أراضي قلعة فونمون كشفت عن مواقع دفن غريبة.


ويبدو أن بعض الهياكل العظمية قد دُفنت على جوانبها بينما تم العثور على هياكل أخرى جاثمة وركبها مرفوعة.

وقال الدكتور آندي سيمان، عالم الآثار من جامعة كارديف الذي يقود عملية الحفر، لميل أونلاين:  إن فريقه "فتح سطح الموقع للتو".

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وأضاف أن  إحدى المدافن الرابضة أكثر غرابة حيث تم وضعها داخل الخندق المحيط بالمقبرة مع وضع كمية كبيرة من الحجر فوقها.

ويعد العثور على موقع قبر كبير من هذه الفترة اكتشافًا مذهلاً بالفعل، لكن معالجة الجثث تجعل الاكتشاف أكثر غموضًا، لافتًا: "هناك تباين أكبر بكثير في طقوس الدفن مما كنا نتوقع".

ويأمل الفريق أيضًا أن يتمكنوا من استخدام التحليل الكيميائي لاكتشاف المزيد عن حياة الأشخاص في المقبرة.

وإذا تم الحفاظ على العظام بشكل جيد، فسيتمكن الباحثون أيضًا من أخذ عينات لتحليل الحمض النووي القديم.

وهذا من شأنه أن يسمح للباحثين بتتبع الأنساب العائلية والزواج والعلاقات داخل هذا المجتمع القديم. 

 

 

 

 

 

مقبرة نادرة العصور الوسطى كارديف ويلز علماء الآثار القرن السادس

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