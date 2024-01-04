إشادة حزبية وبرلمانية بلقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي.. مصر تلعب دورًا محوريًا لإيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار الدائم من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات

المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ووفد الكونجرس الأمريكي يستهدف إحياء مسار عملية السلام بحل الدولتين

برلماني: لقاء الرئيس السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي يؤكد دور مصر الإقليمي لتعزيز الاستقرار بالمنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور جوني إرنست، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونجرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكاً لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

فى هذا الصدد، أشاد عدد من الأحزاب والنواب بهذا اللقاء، مؤكدين أنه يؤكد دور مصر الريادي في المنطقة، إضافة إلى دعمها اللامتناهي للقضية الفلسطينية.

بداية، أكد المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وإحياء مسار عملية السلام للوصول لحل شامل على أساس حل الدولتين على النحو الذى يحقق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وقال والي، في تصريحات صحفية له، إن اللقاء يستهدف في المقام الأول التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع.

وأشار أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إلى أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، وأن مصر تلعب دورًا محوريًا هامًا لإيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، وحماية حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة، و مجازر دموية على يد الكيان الصهيوني.

وأوضح المهندس علاء والي، أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي ولقاءه الرئيس السيسي تأكيد لمكانة مصر ودورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وفد الكونجرس الأمريكي، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، تأكيد لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤكد ضرورة حل الدولتين ووقف إطلاق النار الدائم من خلال تبادل الأسرى والجلوس على طاولة المفاوضات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية من خلال العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة.

وقال النائب محمود منصور، إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض تماما من قبل الدولة المصرية لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.