على الهواء.. الذباب يتسبب في ورطة لـ مذيع كويتي

أصبح أحد مذيعي تلفزيون الكويت الرسمي في ورطة بعد ظهوره وسط الذباب في أثناء تقديم برنامجه على الهواء.

وفقًا لما ذكرته “العربية نت” اليوم الخميس، فقد أثار مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الحشرات حول المذيع انتقادات واسعة في الكويت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونظرًا لمهمتهم في إظهار البرنامج بأبهى حلّة، شدد العديد من المتابعين على أنه خطأ غير مقبول من معدي البرنامج والموظفين والكادر المسؤول من مخرج ومصور ومنتج وما إلى ذلك متسائلين عن سبب غيابهم.

وفي نفس السياق، دافع آخرون عن الأمر مشددين على أن الخطأ وارد، مطالبين المنتقدين بالكف عن إظهار السلبيات فقط.

رد رسمي

من جانبها، تدخلت وزارة الإعلام الكويتية وقررت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق في بث الحلقة بهذه الطريقة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل وزارة الإعلام الكويتية للتحقيق في مثل هذه الوقائع، ففي أبريل من عام 2022، حققت الوزارة بظهور قط خلال إحدى نشرات الأخبار في القناة الثانية على الهواء مباشرة.