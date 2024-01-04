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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مصلحة الضرائب: 107% زيادة في الحساب الختامي المستهدف لعام 2023/2022

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحساب الختامى لمصلحة الضرائب المصرية للعام المالى 2022/2023  شهد معدلات نمو كانت على غير المتوقع، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة.

 

وتابعت  عبد العال:" المستهدف كان تريليون و67 مليون جنيه، تم تحقيق زيادة عن المستهدف بواقع 120% عن الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022، وزيادة بلغت 107% عن المستهدف لختامى 2022/2023 حيث تم تحقيق تريليون و139 مليون، مؤكدة:"تم تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة استثنائية، رغم كل الآثار على الاقتصاد المصري الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

 

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هناك عدد من الإجراءات التى كان لها دور كبير فى زيادة معدلات النمو، منها على سبيل المثال لا الحصر، القيمة المضافة التى شهدت فى ختامى 22/23 ، 478 مليار جنيه، بزيادة عن حساب ختامى 2021/2022 بلغت 120%.

 

وأكدت عبد العال، أن الفاتورة الإلكترونية كان لها دور كبير فى زيادة الحصيلة الضريبية؛ وبدأت الفاتورة  فى تحقيق الهدف الرئيسى منها المتمثل فى حصر الاقتصاد الموازى لتحقيق العدالة الضريبية، وبعد التعامل بها أصبح لدينا 900 مليون وثيقة إلكترونية موجودة فى قواعد البيانات بخصوص الفاتورة الإلكترونية.

 

وهنأ أعضاء اللجنة رشا عبد العال ، على توليها منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الأيام القليلة الماضية. 

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