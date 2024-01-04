مع شركة "المقاولون العرب"|صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يوقع كبرى العقود في مجال الإعمار

مع شركة "المقاولون العرب" المصرية في مدينة درنة

شهدت مدينة درنة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع كبرى العقود في مجال الإعمار بين صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة الذي يمثله المدير التنفيذي المهندس بالقاسم حفتر، ورئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" المصرية المهندس أحمد العصار بمقر إدارة الصندوق في مدينة درنة.



هذا وقد شملت الاتفاقيات عقود انشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة التي جرفتها السيول اثر كارثة إعصار دانيال، ومنها جسر بأعلى وادي ابو مهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة، وجسر بأعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.



وبدوره أكد المدير التنفيذي للصندوق على ضرورة البدء في الأعمال واتمامها في أسرع وقت من أجل حلحلة كافة المختنقات التي تعاني منها مدينة درنة، مع ضرورة الحفاظ على الجودة.



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