عاجل
الإسكندرية تعرضت للغرق مرتين .. أسباب حدوث تسونامي| تفاصيل عن كيفية التصرف نقل البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق الدائري بنزلة باسوس لهذا السبب في الكاتدرائية .. وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد النشرة الدينية| كم يوما متبقيا على شهر رجب؟.. 10 كلمات من النبي للرزق الواسع.. وهل يجوز للزوج تفتيش هاتف زوجته؟ أخبار الفن.. مكالمة تليفونية.. نبيلة عبيد تكشف التطورات الصحية لفادي إبراهيم بعد بتر قدمه.. محمد فؤاد يجري البروفات النهائية لحفل كاسيت 90 بالرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

تتحرك مجموعة بريكس بسرعة للتخلي عن الدولار الأمريكي وترويج عملاتها المحلية للتجارة العالمية، ومع وجود المزيد من التوسع في عام 2024، من المتوقع أن تتخلى 16 دولة جديدة عن الدولار الأمريكي في عام 2024.

وضمت مجموعة بريكس خمس دول جديدة في يناير 2024، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا. والآن، قدم المزيد من الدول طلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس ومهمتها في التخلص من الدولار الأمريكي، وقد تنضم ما يصل إلى 16 دولة جديدة إلى مجموعة بريكس في عام 2024.

الآسيان تتخلي عن الدولار الأمريكي

وفي الصيف الماضي، وافقت 10 دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على وقف التعامل بالدولار الأمريكي واستخدام العملات المحلية في التسويات عبر الحدود.

والآسيان هي كتلة من 10 دول تضم بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

ومن المرجح أن تكون هذه الدول مدرجة في قائمة المتقدمين للانضمام إلى مجموعة بريكس، مما يعزز علاقات الكتلة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ويضيف المزيد من القوة وراء الضغط للتخلي عن العملة الأمريكية.

وبالإضافة إلى دول آسيان، من المتوقع أن تنضم العديد من الدول الأخرى إلى كتلة البريكس في التخلص من الدولار الأمريكي هذا العام.

130 دولة تستعد لتوجيه ضربة غير مسبوقة لـ الدولار الأمريكي

وسط خطة أكبر للتخلص من الدولار الأمريكي في مجموعة بريكس، والرقمنة الشاملة للتمويل، تتجه 130 دولة نحو إنشاء عملة رقمية تابعة للبنك المركزي (CBDC) والتي يمكن أن تعرض الدولار لضرر لا يمكن إصلاحه. 

ومن ثم، فإن عملة بريكس، التي من المرجح أن يتم الإعلان عنها في العام المقبل، لن تؤدي إلا إلى زيادة الضغوط الدولية التي تواجه الدولار.

أكدت التقارير الواردة وجود عدد كبير من الدول في “مراحلة متقدمة” من تطوير العملة الرقمية التابعة للبنوك المركزية. علاوة على ذلك، تشير دراسة أجراها منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF) إلى أن 41٪ من البنوك المركزية تتوقع أن تعمل العملات الرقمية بكامل طاقتها بحلول عام 2028.. إذن، ماذا يعني هذا بالنسبة لـ الدولار الأمريكي؟

ارتفاع كبير لـ الدولار عالميا بعد إعلان خطير من الفيدرالي الأمريكي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 يناير 2024

وأظهرت التقارير أنه وسط إجراءات مجموعة بريكس للتخلص من الدولار الأمريكي، تتجه 130 دولة نحو اتفاقية العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزي، مما يعرض الدولار الأمريكي لضرر لا يمكن إصلاحه، وفقا لموقع  “واتشر جورو”.

وحتى الآن، أطلقت أكثر من 11 دولة بالفعل برامجها التجريبية الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية. علاوة على ذلك، شهد اليوان الرقمي نجاحًا هائلاً في وقت سابق من هذا العام.

مجموعة بريكس الدولار الدولار الأمريكى مصر بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

موضوعات متعلقة

تحذير بريطاني عاجل لـ الحوثيين بعد الهجمات في البحر الأحمر

ارتفاع كبير في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

تدمير 4 دبابات.. كتائب القسام تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت الجديد؟

سيناتور بالكونجرس يشكك في قدرة بايدن على ضمان أمن الحدود الأمريكية

«طيران كندا» تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

رئيس لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية: أكثر من مليون نازح خرجوا من غزة

الأمم المتحدة تعلق على التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

ترشيحاتنا

بسبب عمر كمال عبد الواحد.. تحرك عاجل في الأهلي خوفا من ضياع الصفقة

منذ 7 أكتوبر.. رقم مفاجئ عن أعداد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

بعد 40 ساعة|انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس

صيني ذهب ليزيل ورما جراحيا.. فوجد الأطباء في بطنه ديدان حية تتلوى

بعد انتهاء طرح الـ25%.. أعلى شهادات ادخار في 2024| تفاصيل

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والذهب يسجل رقمًا جديدا اليوم والدولار مستقر.. أخبار التوك شو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

قصة شعر جديدة.. ياسمين عبد العزيز تصدم متابعيها | شاهد

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ