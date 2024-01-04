إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

تتحرك مجموعة بريكس بسرعة للتخلي عن الدولار الأمريكي وترويج عملاتها المحلية للتجارة العالمية، ومع وجود المزيد من التوسع في عام 2024، من المتوقع أن تتخلى 16 دولة جديدة عن الدولار الأمريكي في عام 2024.

وضمت مجموعة بريكس خمس دول جديدة في يناير 2024، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا. والآن، قدم المزيد من الدول طلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس ومهمتها في التخلص من الدولار الأمريكي، وقد تنضم ما يصل إلى 16 دولة جديدة إلى مجموعة بريكس في عام 2024.

الآسيان تتخلي عن الدولار الأمريكي

وفي الصيف الماضي، وافقت 10 دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على وقف التعامل بالدولار الأمريكي واستخدام العملات المحلية في التسويات عبر الحدود.

والآسيان هي كتلة من 10 دول تضم بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

ومن المرجح أن تكون هذه الدول مدرجة في قائمة المتقدمين للانضمام إلى مجموعة بريكس، مما يعزز علاقات الكتلة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ويضيف المزيد من القوة وراء الضغط للتخلي عن العملة الأمريكية.

وبالإضافة إلى دول آسيان، من المتوقع أن تنضم العديد من الدول الأخرى إلى كتلة البريكس في التخلص من الدولار الأمريكي هذا العام.

130 دولة تستعد لتوجيه ضربة غير مسبوقة لـ الدولار الأمريكي

وسط خطة أكبر للتخلص من الدولار الأمريكي في مجموعة بريكس، والرقمنة الشاملة للتمويل، تتجه 130 دولة نحو إنشاء عملة رقمية تابعة للبنك المركزي (CBDC) والتي يمكن أن تعرض الدولار لضرر لا يمكن إصلاحه.

ومن ثم، فإن عملة بريكس، التي من المرجح أن يتم الإعلان عنها في العام المقبل، لن تؤدي إلا إلى زيادة الضغوط الدولية التي تواجه الدولار.

أكدت التقارير الواردة وجود عدد كبير من الدول في “مراحلة متقدمة” من تطوير العملة الرقمية التابعة للبنوك المركزية. علاوة على ذلك، تشير دراسة أجراها منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF) إلى أن 41٪ من البنوك المركزية تتوقع أن تعمل العملات الرقمية بكامل طاقتها بحلول عام 2028.. إذن، ماذا يعني هذا بالنسبة لـ الدولار الأمريكي؟

وأظهرت التقارير أنه وسط إجراءات مجموعة بريكس للتخلص من الدولار الأمريكي، تتجه 130 دولة نحو اتفاقية العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزي، مما يعرض الدولار الأمريكي لضرر لا يمكن إصلاحه، وفقا لموقع “واتشر جورو”.

وحتى الآن، أطلقت أكثر من 11 دولة بالفعل برامجها التجريبية الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية. علاوة على ذلك، شهد اليوان الرقمي نجاحًا هائلاً في وقت سابق من هذا العام.