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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انسحاب كامل للاحـ..تلال من مخيم نور شمس بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بانسحاب كامل لجيش الاحتلال من مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة.

 

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وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 44 جنديًا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

 

وكان جيش الاحتلال، أعلن ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

 

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

انسحاب الاحتلال الضفة غزة اخبار التوك شو

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