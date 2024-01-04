تخفيض الدعم التدريجي على خمس سنوات| الحكومة توضح سبب ارتفاع تكلفة تذاكر المترو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كان يوجد رؤيتان للتعامل مع الوضع الحالي، الرؤية الأولى وهي تخفيض الدعم خلال عامين فقط، و رؤية أخرى يمكننا تخفيض الدعم خلال خمس سنوات، مضيفاً أن مراعاة الدولة لمحدودي الدخل قررت تخفيض الدعم التدريجي على خمس سنوات بدل عامين، مع تحميل الشرائح ذات الاستهلاك الكبير و الاستخدامات الاستثمارية في مجال الكهرباء هي التي تدعم شرائح محدودي الدخل.



وأضاف « الحمصاني » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “كل يوم” على قناة "on" الذي يقدمه الإعلامي "خالد أبو بكر" أن تكلفة التذكرة مرتبطة بتكلفة التشغيل والصيانة لمرفق النقل، موضحاً أن على مدى 3 سنوات لم يتم رفع تكلفة التذاكر نظراً للظروف والأزمات الأقتصادية، والدولة تحملت هذا العبء.

تحمل الدولة العبء





أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار تحمل الدولة هذا العبء سوف يؤثر على قدرة الدولة على القيام بتغطية تكلفة التشغيل والصيانة، موضحاً أن الخط الأول للمترو التذكرة الخاصة به غير كافية لتغطية التشغيل والصيانة، واستمر هذا الوضع اضطرت الدولة بدفع 30 مليار جنية للصيانة للخط الأول فقط.





