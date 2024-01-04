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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تربية حلوان: نعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كلية التربية جامعة حلوان لتنظيم المؤتمر العلمي الـ21 والدولي الـ4 تحت عنوان : تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية .

قال الدكتور حسام حمدي عميد الكلية إن المؤتمر يتناول مناقشة علمية لقضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقاً لرؤية "مصر 2030" ومستهدفاتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع عميد كلية التربية أنه يتم إقامة المؤتمر للعمل على تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم ومؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية ومدى تحقيقها لمبدأ التكامل وإتاحتها للبرامج البينية لتلبية احتياجات سوق العمل، مع قياس وتحليل تأثيرات وتداعيات تحولات التعليم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، وانعكاساتها على السياسات التعليمية، بجانب العمل على توجيه البحث العلمي التربوي نحو إعداد جيل من الباحثين والدارسين، ممن لديهم القدرة على ابتكار آليات تواصل جديدة عبر توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئات التعليم والتعلم الإلكترونية.

ومن المقرر ان تعقد فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد  قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، الدكتور خالد مالك، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر ، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024.

 

 

أهداف التنمية المستدامة Jobs Education الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم والتعلم الدكتور حسام حمدي تحولات التعليم وإعداد المعلم

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