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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: قانون نتنياهو الناجم عن جنون العظمة مصيره "مزبلة التاريخ"

نتنياهو
نتنياهو

وصفت صحف عبرية، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن لديه جنون عظمة وأن القوانين التي يريد تمريرها مصيرها “مزبلة التاريخ".

وقالت صحيفة هآرتس العبرية أن النائبة العامة ستحتفظ بقدرتها على إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء نتنياهو لتولي منصبه، لكن قضاة المحكمة العليا امتنعوا عن توضيح الظروف التي يمكنها فيها القيام بذلك. 

وأضافت هآرتس أن الرأي العام حول حكومة نتنياهو في إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر الماضي يجعل من غير المرجح أن تفعل ذلك على الإطلاق.

وانقسم قضاة المحكمة العليا في إسرائيل إلى معسكرين عندما قرروا أمس الأربعاء إلغاء القانون الذي أصدرته حكومة نتنياهو، حيث كان صوت واحد فقط هو الذي يقرر الأغلبية.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قضت بأغلبية 6 قضاة من أصل 11، بتأجيل تعديل القانون المتعلق بترتيب تحصينات رئيس الوزراء.

وترى المعارضة الإسرائيلية أن القانون يوفر الحماية لنتنياهو، الذي واجه محاكمات ومازال بتهم بينها "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال" وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020.

نتنياهو التاريخ مزبلة التاريخ إسرائيل عبري

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