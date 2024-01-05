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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التسجيل ببرنامج التعليم الدولي بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال يناير 2024، والتي من أهمها، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية، ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

وأشارت إدارة البرنامج إلى أنه يمكن لراغبي الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي، الحصول على المزيد من المعلومات إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وأوضحت أنه يمكن لراغبي الالتحاق بالبرنامج، التواصل مع إدارة البرنامج، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وكشفت الجامعة عن أنه جرى تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها لوجه، والتعليم عن بعد، ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل في أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.

 

الدراسات العليا إدارة التعليم الدولي Jobs Education التعليم عن بعد برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى

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