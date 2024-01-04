آداب حلوان: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الاول

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت إدارة كلية الاداب جامعة حلوان، أن امتحانات منتصف العام الدراسي للفرق الدراسية بالكلية بدأت يوم ٢٧ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

و تابعت ادارة كلية الاداب جامعة حلوان ان الامتحانات تسير وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات و تسير في هدوء و انتظام دون وجود حالات غش و شغب حتي الان .

وانتهت الكلية من تجهيز اللجان الخاصة لجميع الفرق الدراسية، وتوفير ما يلزم من إمكانات لبدء عملية امتحانية سليمة لكل الطلاب حرصا علي تفوقهم