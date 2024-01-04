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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الاول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت إدارة كلية الاداب  جامعة حلوان، أن امتحانات منتصف العام الدراسي للفرق الدراسية بالكلية بدأت يوم ٢٧ ديسمبر وتنتهى يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

و تابعت ادارة كلية الاداب جامعة حلوان ان الامتحانات تسير وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات  و تسير في هدوء و انتظام  دون وجود حالات غش و شغب حتي الان .  

وانتهت الكلية من تجهيز اللجان الخاصة لجميع الفرق الدراسية، وتوفير ما يلزم من إمكانات لبدء عملية امتحانية سليمة لكل الطلاب  حرصا علي تفوقهم

Jobs Education الأعلى للجامعات الآداب جامعة حلوان التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبـــحث

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