بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن الصفقات الجديدة| خط الرعب

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن أبرز الصفقات التي يرصدها النادي الأهلي خلال الفترة الحالية والتي أصبح في طريقه للإعلان عنها.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "خط هجوم الاهلي سيكون خط الرعب بعد التدعيمات القوية التي يجريها الاهلي الآن"

يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر حقق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، التي أقيمت فى الإمارات، وبرونزية كأس العالم للأندية قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى "المارد الأحمر" راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.