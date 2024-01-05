ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 24 بـ 3657 جنيها

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع مساء امس الخميس ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وسجل سعر الذهب عالميا 2043 دولار للأوقية قبل الاغلاق امس، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 800جنيه للجرام على مدار الـفترة الماضية.



وقال فادي مجدي أحد تجار الذهب: ارتفع الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3657 وعيار 21 وصل سعره الي 3210 وعيار 18 الي 2743 جنيه.

وأشار مجدي إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي قيمة الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها حسب شكل المشغولات ووزنها.