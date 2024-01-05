عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 24 بـ 3657 جنيها

اسعار الذهب
اسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع  مساء امس الخميس ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وسجل سعر الذهب عالميا 2043 دولار للأوقية قبل الاغلاق امس، وشهدت  أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 800جنيه للجرام  على مدار الـفترة الماضية.


وقال فادي مجدي أحد  تجار الذهب: ارتفع الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3657 وعيار 21 وصل سعره الي 3210 وعيار 18 الي 2743 جنيه.

 

وأشار مجدي إلى  أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي  قيمة  الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها  حسب شكل المشغولات ووزنها.

اسعار ال أسعار الذهب 200 جنيه الأسبوع الماضي الجنيه أمام الدولار السبائك الذهب جرام الذهب عيار 24 ذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار محالات الصاغة للأوقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

ثورة علمية.. طرح أرحام اصطناعية لحمل الأجنة البشرية قريبًا

سورة الجمعة مكتوبة كاملة بالتشكيل.. فضلها ومعنى آياتها الـ 11

اخبار مصر| 600 فرصة عمل برواتب 13 ألف جنيه.. مفاجأة فى أسعار الكهرباء بسبب الدولار

اللقطات الأولى للقصف الأردني على سوريا | فيديو

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

إعفاء أجهزة التقنيات والمعينات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

المنافسة قوية.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي بحفلتها الأخيرة

صورة متداولة لمذيعة في قناة إسرائيلية على الهواء تثير ضجة.. ماذا فعلت؟

الفستان فين.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ