عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

قال الفنان عصام السقا، إن المخرج خالد يوسف اختاره لتقديم شخصية زكي صديق أحمد العوضي في فيلم الإسكندراني، على هامش العرض الخاص للعمل بحضور أبطاله.

وأوضح عصام السقا في تصريحات لكاميرا صدى البلد سبب قبوله للدور قائلا:" المخرج خالد يوسف كلمني وقالي أنا شايفك في شخصية زكي.. قريت الورق ومن غير ما أفكر كلمته وقلت له توكلنا على الله".

وكشف عصام السقا تفاصيل دوره قائلا:" بقدم شخصية زكي الإسكندراني.. شاب عايش في إسكندرية ظروفه المادية صعبة.. دايما بيخطط مع بكر صاحب عمره حلول للمشاكل".

وتحدث عصام السقا عن نجاحاته مؤخرا خاصة في مسلسل جعفر العمدة قائلا:" ربنا دايما بيجبر بخاطري".

وكشف عصام السقا عن مشاركته في مسلسل صدفة ضمن دراما رمضان 2024 مع الفنانة ريهام حجاج قائلا:" هيبقى حلو أوي وهيعجب الناس".

فيلم الإسكندراني

احتفل أبطال فيلم " الإسكندراني" بالعرض الخاص والأول له مساء الثلاثاء الماضي، في إحدى مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله زينة وأحمد العوضي والمخرج خالد يوسف.

وتزاحم الجمهور حول الفنان أحمد العوضي في العرض الخاص لمحاولة التقاط الصور معه، فيما غابت ياسمين عبد العزيز عن الحضور لوعكة صحية.

وحرصت الفنانة نبيلة عبيد على التواجد في العرض الخاص إلى جانب الفنانة فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، وحضر الفنان عصام السقا برفقة عائلته لأول مرة.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم.

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.