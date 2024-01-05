قصف إسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخرين في مقر الهلال الأحمر بخان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، سقوط شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، ألحق أيضاً أضراراً كبيرة بالمبنى.

وقالت الجمعية عبر منصة "إكس" إن القصف استهدف الطابق الخامس من مقرها، وذكرت أن أضراراً كبيرة لحقت بالمقر ومستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جراء قصف آخر تعرض له منزل بجوارهما.

وفي وقت لاحق، أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن إجمالي عدد ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لمقر الجمعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية بلغ 7 من النازحين، بالإضافة لسقوط وإصابة العشرات جراء الغارات الإسرائيلية على تجمعات المدنيين والمباني السكنية المحيطة بمستشفى الأمل.

وحذرت الجمعية من أن تكثيف إسرائيل لاستهدافها محيط مستشفى الأمل خلال الأيام الماضية "ينذر بتهديد حياة آلاف النازحين والطواقم الطبية"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية المستشفى ومبنى الهلال الأحمر الفلسطيني.