بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة الفنانة مي كساب و شيماء سيف.

لافتت مي كساب الأنظار الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان أبيض طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المصنوع من القماش الستان.

تزينت مي كساب بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مي كساب على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.