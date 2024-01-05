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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة.. غدا

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

يفتتح  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  غدا السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات .

محاور خطة عمل وزارة التموين

جدير بالذكر ان  وزارة التموين  ان اعتمدت على خطة تضمنت العديد من المحاور ومنها نجاح الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في التوسع في السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تقليل حلقات تداول المنتجات وبالتالي انخفاض تكلفة النقل بما يتعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج  .
 

التموين التجارة الداخلية تنمية التجارة الداخلية محافظة البحيرة المنطقة التجارية اللوجستية

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