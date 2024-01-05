رسالة نارية من رضا عبد العال لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟

وجه رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي رسالة شكر لجماهير نادي الزمالك على مساندتهم له خلال الفترة الأخيرة.

وقال رضا عبد العال فى تصريحات تلفزيونية إن جمهور الزمالك ضرب مثلا في الوفاء والاحترام على الرغم من رحيله في تسعينيات القرن الماضي الى النادي الأهلي"

وأكد: رغم انتقاده الشديد لنادي الزمالك كثيرا من الناحية الفنية وانتقاد المدربين، إلا أن الأخير لم يهاجمه ولا مرة ولم يتقدم بشكوى ضده

وتابع "أن ذلك مثال للتعامل المحترم وتقبل النقد والاستماع الى صوت الكرة الصحيح، موجها اللوم لبعض جماهير الأهلى على شدة الانتقاد له الفترة الأخيرة وتقديم شكوى ضده بسبب انتقاده لبعض اللاعبين.

كانت أزمة قد حدثت بين رضا عبد العال و إمام عاشور نتيجة انتقاد الأول للثاني، وخروج لاعب الأهلي للرد على رضا عبد العال.