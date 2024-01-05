الكويت ترحب بإعلان الإمارات نجاح وساطتها لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا



أعربت وزارة الخارجية الكويتية ترحيب بلاده بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح وساطتها لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الإتحادية وأوكرانيا.

كما أعربت الخارجية الكويتية في بيان لها عن إشادتها بالجهود الدبلوماسية الإماراتية لتعزيز الأمن والإستقرار في العالم.

وشددت الوزارة علي دعمها لكافة المبادرات الإقليمية والدولية والجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتأكيد مبدأ سيادة الدول وإستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها

