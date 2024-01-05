بلينكن يصل تركيا في المحطة الأولى من جولته بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة إلى تركيا، في مستهل جولته الرابعة في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن بنظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول يوم السبت قبل أن يتوجه إلى اليونان في وقت لاحق اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن زيارة بلينكن إلى تركيا، هدفها هو مناقشة استكمال الخطوات النهائية لتصديق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل يوم الاثنين، وسيزور خلال جولته مصر و الأردن وقطر والإمارات والسعودية والضفة الغربية.