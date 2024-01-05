أعظم كيان| زيزو يحتفل بمرور 113 عامًا على تأسيس الزمالك .. شاهد

احتفل أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمرور 113 عامًا على تأسيس نادي الزمالك في عام 1911.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة له مع شعار الزمالك وعلق عليه قائلاً: "كل سنة وانت كيان عظيم كل سنة وانت الحاجة اللي دايما ثابته كل سنة وانت عندك احسن واعظم جمهور فى الدنيا كل سنة وانت زمالك".

ويحتفل نادي الزمالك اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بمرور 113 عامًا على تأسيس النادي الأبيض، الذي تم إنشاؤه في مثل هذا اليوم ولكن عام 1911، كنادٍ رياضي وثقافى واجتماعي تحت اسم "نادى قصر النيل"، قبل تغييره اسمه للحالي "الزمالك".

