خالد الغندور في ذكرى تأسيس الزمالك: صاحب الفضل عليا

احتفل خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق بمرور 113 عاماً على تأسيس نادي الزمالك في عام 1911.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "شرف عظيم لي أن أكون الكابتن التاريخيّ لأعظم نادي في حياتي واجمل جمهور واحلي ذكريات، الزمالك صاحب الفضل بعد ربنا كل سنة وكل من ينتمي للزمالك بخير وسعادة في يوم تأسيس نادينا ١١٣ سنة".

ويحتفل نادي الزمالك اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بمرور 113 عامًا على تأسيس النادي الأبيض، الذي تم إنشاؤه في مثل هذا اليوم ولكن عام 1911، كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى تحت اسم "نادى قصر النيل"، قبل تغييره اسمه للاسم الحالي "الزمالك".

