أهلي 2007 يهزم الزمالك في دوري الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزًا ثمينًا على ضيفه الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 18 من بطولة الجمهورية.

وسجل "تاحا" هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليقتنص به الفوز والنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 46 نقطة، مسجلًا 38 هدفًا مقابل 7 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي أخصائي التدليك.