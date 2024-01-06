الصحة تعلن انخفاض معدل الزيادة السكانية بنسبة 8%.. ونواب: بشرة خير وتؤدي لتغيير حياة المواطنين للأفضل

وزير الصحة يعلن انخفاض معدل الزيادة السكانية بنسبة 8% مقارنة بعام 2022

برلماني: انخفاض نسبة الزيادة السكانية بشرة خير

برلمانية: انخفاض نسبة الزيادة السكانية 8% يعكس جهود الدولة لمواجهة الأزمة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة، 8% عن عام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد سكان جمهورية مصر العربية -بالداخل- في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفقاً للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله إلى 2 مليون و193 ألف مولود، وذلك وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقا للإحصائيات المشار إليها فإن أعداد المواليد يوميا في عام 2023 بلغت 5 آلاف و599 مولود يوميا، بمعدل 233 مولودا في الساعة، مشيرا إلى أن محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات للمواليد، فيما سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.

وأكد نواب البرلمان على أن انخفاض هذه النسبة أمر إيجابي، في ظل النمو المتسارع الذي شاهدناه من قبل، ولم يستطع احد إيقافه، مؤكدين أن انخفاض نسبة الزيادة السكانية من شأنه تغيير حياة المواطنين للأفضل.

وقال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعاني من خطر الزيادة السكانية منذ سنوات، موضحا تأثيرها السلبي على موارد الدولة وإعاقة عجلة التنمية.



وتابع السادات في تصريحاته لـ صدى البلد انخفاض نسبة الزيادة السكانية جاء نتيجة عدد أسباب، أولها الوضع الاقتصادي والتضخم الذي تعاني منه دول العالم، ومنها مصر، وأيضا تكثيف حملات التوعية بشكل جيد، مع اطلاق المبادرات التي استهدفت تقليل معدلات النمو.

وأكمل عضو مجلس النواب أن انخفاض نسبة الزيادة السكانية بشرة خير، معقبا:" التعداد السكاني مع استمراره على الشكل الذي كان قائم عليه سيكون من الصعوبة تغيير أحوال المصريين المعيشية للأفضل.



قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب إن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة، 8% عن عام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

وتابعت السيد في تصريحاتها لـ صدى البلد ان مشكلة الزيادة السكانية تعد أحد أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مر السنوات الماضية، فهي تعرقل التنمية وتلتهم كل عوائدها فضلا عن تأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.

وأكملت عضو مجلس النواب أن انخفاض هذه النسبة جاء نتاج مجهودات كبيرة من الدولة على أرض الواقع لتقليل نسبتها، حيث تم اطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، في عام 2022 بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني يتماشي مع متطلبات سوق العمل، وتوظيف المهارات بشكل مدروس يضمن زيادة الإنتاج مع ضمان الجودة .

وعن أهمية انخفاض نسبة الزيادة السكانية قالت السيد، أن هذا سيكون له دور في إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة للمواطنين، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، و النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.

