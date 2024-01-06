إبراهيم سعيد يهاجم رضا عبد العال: جماهير الأهلي هي اللي عملتك

شن إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق هجوما عنيفا على رضا عبد العال بعد تصريحاته ضد جماهير النادي الأهلي.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية ": "تصريحات رضا عبد العال بشأن جماهير الأهلي غير مقبولة على الإطلاق، للأسف خلال الفترة الأخيرة كان هناك تصريحات غربية من رضا عبد العال وكانت استفزازية لجماهير الأهلي وفي النهاية يقول إن جماهير الزمالك هي صاحبة الفضل عليه وأنه غير محايد، هذا كلام غير مقبول".

وتابع: "غير مقبول الهجوم على أى جماهير، وأن تقول إنهم "هيبطلوني" الإعلام، ليه أقول تصريحات غريبة واستفزازية".

وأضاف: "جماهير النادي الأهلي هي اللي شهرتك وختمت مسيرتك الكروية في الأهلي وليس الزمالك وكنت رحلت عن الأبيض والجماهير غاضبة منك".



وصرح إبراهيم سعيد: أن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، لم يكن لاعب يشتكي اللعب بشكل أساسي خلال مسيرته الكروية.

وأكمل إبراهيم سعيد: "رضا عبد العال يتحدث عن تاريخه بشكل خطأ ويقول إنه حصل على بطولات وهو لم يحصل عليها، يقول إنه في الزمالك كان اللاعب الأساسي في 6 سنوات وهو ما لم يحدث وكان دخوله أساسيًا في الزمالك أو الأهلي بالصدفة وحتى منتخب مصر يقول إنه اتظلم في عدم اللعب وهو من الأساس مشاركاته مع منتخب مصر حوالي 14 مشاركة وليس بشكل أساسي".

وأوضح:"البني آدم لا يحب الحديث عن تاريخه رغم اللعب المتواصل لسنوات وتحديدًا التاريخ مع منتخب مصر، وهو يهاجم إمام عاشور الذي الآن تاريخه أفضل منه وشارك في بطولات كثيرة ومنها كأس العالم للأندية، ولاعب مؤثر".

وتابع: "من لم يكن مع جماهير النادي الأهلي خسران ولو بالبطولات في لعيبة راحت النادي الأهلي ولم تشارك في مباريات وتم احتساب لها عدد من البطولات".

وأتم: "للأسف يا كابتن رضا أنت دائم الحديث عن تاريخك وأنت لاعب غير أساسي في مسيرتك الكروية".