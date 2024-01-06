عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم رضا عبد العال: جماهير الأهلي هي اللي عملتك

رضا وابراهيم
رضا وابراهيم

شن إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق هجوما عنيفا على رضا عبد العال بعد تصريحاته ضد جماهير النادي الأهلي.


وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية ": "تصريحات رضا عبد العال بشأن جماهير الأهلي غير مقبولة على الإطلاق، للأسف خلال الفترة الأخيرة كان هناك تصريحات غربية من رضا عبد العال وكانت استفزازية لجماهير الأهلي وفي النهاية يقول إن جماهير الزمالك هي صاحبة الفضل عليه وأنه غير محايد، هذا كلام غير مقبول".

وتابع: "غير مقبول الهجوم على أى جماهير، وأن تقول إنهم "هيبطلوني" الإعلام، ليه أقول تصريحات غريبة واستفزازية".

وأضاف: "جماهير النادي الأهلي هي اللي شهرتك وختمت مسيرتك الكروية في الأهلي وليس الزمالك وكنت رحلت عن الأبيض والجماهير غاضبة منك".
 
وصرح إبراهيم سعيد: أن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، لم يكن لاعب يشتكي اللعب بشكل أساسي خلال مسيرته الكروية.

وأكمل إبراهيم سعيد: "رضا عبد العال يتحدث عن تاريخه بشكل خطأ ويقول إنه حصل على بطولات وهو لم يحصل عليها، يقول إنه في الزمالك كان اللاعب الأساسي في 6 سنوات وهو ما لم يحدث وكان دخوله أساسيًا في الزمالك أو الأهلي بالصدفة وحتى منتخب مصر يقول إنه اتظلم في عدم اللعب وهو من الأساس مشاركاته مع منتخب مصر حوالي 14 مشاركة وليس بشكل أساسي".

وأوضح:"البني آدم لا يحب الحديث عن تاريخه رغم اللعب المتواصل لسنوات وتحديدًا التاريخ مع منتخب مصر، وهو يهاجم إمام عاشور الذي الآن تاريخه أفضل منه وشارك في بطولات كثيرة ومنها كأس العالم للأندية، ولاعب مؤثر".

وتابع: "من لم يكن مع جماهير النادي الأهلي خسران ولو بالبطولات في لعيبة راحت النادي الأهلي ولم تشارك في مباريات وتم احتساب لها عدد من البطولات".

وأتم: "للأسف يا كابتن رضا أنت دائم الحديث عن تاريخك وأنت لاعب غير أساسي في مسيرتك الكروية".

 

 

رضا عبد العال النادي الأهلي الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدن وبلدات في الضفة الغربية‎

فيتوريا يصدم جماهير الكرة المصرية قبل انطلاق أمم افريقيا.. ماذا قال؟

العائلة خلصت..الحزن يخيم على سقارة لمصرع أب وبناته والأم وطفلتها بالنفس الأخير

نقابة الصحفيين: قرعة وحدات مشروع "جنة القاهرة الجديدة" الأربعاء 10 يناير

إبراهيم سعيد يهاجم رضا عبد العال: جماهير الأهلي هي اللي عملتك

سمير صبري: مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ