فيتوريا يصدم جماهير الكرة المصرية قبل انطلاق أمم افريقيا.. ماذا قال؟

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على أخر استعدادت الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستستضيفها كوت ديفوار بداية من 13 يناير المقبل.

وقال فيتوريا في تصريحات صحفية "أكررها لن أعد أحدا بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبلة، ولكن هدفي هو الفوز في كل مباراة تلو الأخرى".

وتابع: "لا أحد يضمن اللعب كأساسي في تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية".

وخاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المران الجماعي امس الجمعة، استعدادًا لودية تنزانيا، والمقرر لها مساء الأحد المقبل، قبل السفر إلى كوت ديفوار، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وستقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد صبحي

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- على جبر- ياسر ابراهيم - أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.