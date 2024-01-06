محمد شريف يصدم جماهير الزمالك بهذا التصريح

حسم محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي والأهلي السابق موقفه من اللعب لنادي الزمالك في حال عودته إلى مصر مرة أخرى.

وقال شريف فى تصريحات تلفزيونية "لن ألعب للزمالك، يوجد اشياء جيدة قمت بها في الأهلي، الزمالك نادي كبير واحترمه جدًا، مشكلتي ليست مع الزمالك، ولكن صنعت أشياء جيدة مع الأهلي أريد سيرتي أن تكون جيدة مع الجماهير الأهلاوية لا أريد كلمة سيئة تقال ضدي".

وأضاف: "لا يوجد أحد من نادي الزمالك تواصل معي من أجل ضمي، انا دائمًا أحترم أي عقد مع أي نادي، علاقتي بالمسؤولين كلها في النادي الأهلي جيدة، حتى عندما يحصلوا على بطولة أتصل بهم واقدم لهم التهنئة".