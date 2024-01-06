مفاجأة| محمد شريف يكشف أسباب رحيله عن النادي الأهلي

كشف محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي الحالي عن أسباب رحيله عن صفوف النادي الأهلي المصري في الصيف الماضي.

وقال شريف فى تصريحات تلفزيونية: "في نهاية الموسم الماضي شعرت بأنني بحاجة للخروج وخوض تجربة آخرى، وهذا سيكون أفضل لي وللنادي، رغم أنني كنت هداف الفريق، لكني طلبت الرحيل".

وتابع: "شعرت بالحزن بسبب رغبتي في اللعب بشكل مستمر، توقعت أن تنخفض مشاركتي في حال البقاء، لذلك طلبت الرحيل بسبب رغبتي في اللعب".

واختتم: "سعيد بتواجدي في الدوري السعودي، الخليج من الأندية المحترمة والجيدة، منذ أول يوم لي شعرت أنني متواجد في هذا النادي منذ فترة، الدوري السعودي قوي جدًا".