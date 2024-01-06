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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار باللون الأحمر.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

ارشيفي
ارشيفي

رفع المركزُ الوطني للأرصاد السعودية ، اليوم السبت، درجةَ الإنذار بشأن طقس اليوم علي المملكة إلى اللون الأحمر في مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، متوقّعًا هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وذكر المركز أن بداية فترة الإنذار ممتدّة في جازان حتى الـ12 من ظهر اليوم، في مدينة جازان، وحتى الثامنة مساء في الدرب وبيش وصبيا.

وفي عسير: تشمل الحالةُ الممتدّة حتى التاسعة مساء كلًّا من: النمص، وبلقرن، وتنومة، فيما تمتدّ الحالة في الباحة للثامنة من مساء اليوم في كل من: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وكان "الأرصاد" أكّد صباح اليوم على حالة مماثلة بمنطقة مكة المكرمة في: العرضيات، وأضم، وميسان، تبدأ في الثانية عشرة ظهرًا وتمتدّ حتى الثامنة مساء.

وتوقّعت "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترةُ سقوطَ أمطار غزيرة تتضمّن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

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