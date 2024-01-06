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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هواتف سامسونج بكاميرا 50 ميحابكسل

Galaxy A14 5G
Galaxy A14 5G

أطلقت شركة سامسونج Samsung، هاتف Galaxy A14 5G في شهر يناير من العام الماضي، حينها تم الإعلان عن الهاتف بثلاثة تكوينات لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، واليوم، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن نسخة جديدة من الجهاز.

يعد Galaxy A14 5G، هاتف منخفض التكلفة من سامسونج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، يباع في الهند في حدود 5.700 جنيه مصري، ويتوفر هذا الإصدار في الأسواق المصرية مقابل سعر 6600 جنيه مصري.

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مواصفات سامسونج Galaxy A14 5G

بالنسبة لمواصفاته الأساسية، جاء هاتف سامسونج Galaxy A14 5G، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، تتميز بنوتش على شكل قطرة ماء.

Galaxy A14 5G

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy A14 5G، بكاميرا خلفية رباعية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بمستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 5G، بواسطة معالج الشركة Exynos 1330، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 5G، بطارية عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

زودت سامسونج هاتف Galaxy A14 5G، بواجهة المستخدم OneUI 6.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 خلال شهر نوفمبر الماضي.

Galaxy A14 5G
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