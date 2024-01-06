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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

الكرش
الكرش

يعد الكرش المشكلة الأكثر شيوعا بين النساء والرجال فهو لا يشوه الشكل الخارجي فقط بل يؤثر على الأعضاء الدخلية فى مقدمتها البنكرياس مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

ووفقا لما جاء فى موقع “telegraph” نعرض لكم أهم 6 أكلات تساعد فى التخلص من الكرش ودهون البطن 

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استبدال السكر بالفاكهة 
يمكنك إنقاص الكرش عن  طريق خفض تناول السكر والاكلات التى تحتوى على نسب كبيرة منه مثل المشروبات السكرية وحبوب الإفطار والكعك والبسكويت ومعظم الأطعمة المصنعة هذا لا يعني أنك لا تستطيع تناول أي سكر على الإطلاق.

السكر الداخلي الموجود في الفاكهة الكاملة جيد، لأنه يأتي مليئًا بالألياف والمواد المغذية الأخرى التي تبطئ عملية الهضم، وتمنع زيادة نسبة السكر في الدم والتي يتم تخزينها في النهاية على شكل دهون.

الاكثار من البروتين 

وجدت دراسة سابقة أن تناول البروتين الجيد يرتبط عكسيا بـ الكرش و البروتين عالي الجودة يعني الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة (EAAs) التي تحتاجها أجسامنا للبقاء في صحة جيدة.

أفضل المصادر هي البيض الكامل والأسماك والبقوليات والمكسرات واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان عالية الجودة ومن السهل زيادة تناولنا لمصادر البروتين الحيوانية، ولكن هناك بعض الأطعمة النباتية الجيدة بشكل خاص لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، مثل الصويا والكينوا والحنطة السوداء وبذور الشيا.

مصادر البروتين
مصادر البروتين

الاطعمة الغنية بالالياف 

فوائد الألياف في النظام الغذائي موثقة جيدًا: صحة أفضل للأمعاء، وتحسين الشهية وتنظيم السكر في الدم، وانخفاض مستويات الكوليسترول والتخلص من دهون البطن والكرش على سبيل المثال لا الحصر.

توصي إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الحالية بتناول 30 جرامًا من الألياف يوميًا، لكن الشخص البالغ العادي في المملكة المتحدة يأكل 19 جرامًا فقط.

 

الشاي الأخضر 
يعد تناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا طريقة بسيطة للمساعدة في الوقاية من دهون البطن والكرش في تجربة علمية أجريت عام 2022، شهد المشاركون الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تم إعطاؤهم جرعة يومية من الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا انخفاضًا كبيرًا في الدهون الحشوية و يعتقد العلماء أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي هي التي تزيد من التمثيل الغذائي للدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

 

الأسماك الدهنية

وجدت دراسات لا حصر لها أن أحماض أوميجا 3 الدهنية لها تأثير إيجابي على صحة الدماغ، لكن الأبحاث الحديثة اكتشفت أنها قد تساعد أيضًا في استهداف الدهون الحشوية. ليس من المفهوم تمامًا السبب، ولكن هناك بعض الأدلة على أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، مثل الأسماك الدهنية، يزيد من معدل الأيض لدينا، وهناك نظرية أخرى تقول أن اتباع نظام غذائي غني بالأوميجا 3 يساعد في تنظيم الجوع والشهية. 

 

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