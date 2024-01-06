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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن إسقاط طائرة مسيرة من اليمن في المياه الدولية بالبحر الأحمر

صدى البلد

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إنها أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر.

وأفادت وكالة  "رويترز" الإخبارية ، نقلاً عن هيئة التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم، بأن قوارب اقتربت من سفن تجارية جنوب شرق ميناء المخا اليمني.

وقالت الهيئة التجارية البريطانية، إن هناك 6 قوارب صغيرة تقترب من سفن تجارية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن .

وأعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، في وقت سابق من اليوم، أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد تؤثر على الاقتصاد البريطاني.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء ذلك خلال رد هانت على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عما إذا كانت هجمات الحوثيين قد تعني ارتفاع الأسعار في بريطانيا.

وأضاف هانت: "قد يكون لها تأثير وسنراقب ذلك بعناية شديدة".

والخميس الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن الهجمات التي يشنها الحوثيون على الممرات البحرية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، متوعدًا بأن يتم اتخاذ إجراءات دولية.

ورفض كاميرون الإفصاح عن الإجراء الذي ستتخذه المملكة المتحدة في هذا الشأن، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف خلال رحلة إلى كوسوفو "هذا غير قانوني، والأمر لا يتعلق بغزة، ولا يتعلق بإسرائيل هذا يتعلق بحرية الملاحة"، مستطردًا: "يتعلق الأمر بقدرة السفن على حمل حمولتها".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "الاقتصاد العالمي سيعاني، إذا استمرت السفن في التعرض للهجوم بهذه الطريقة غير القانونية وغير المقبولة ويجب أن تتوقف هذه الهجمات أو سيتم اتخاذ إجراءات".
 

الاقتصاد البريطانى الاذاعة البريطانية الإخباري اقتصاد العالم إسقاط طائرة مسيرة البحرية البريطانية التجارة البحرية

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