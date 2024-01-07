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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معجزات صلاة الفجر لمن يداوم عليها كل يوم

صدى البلد

يغفل كثير من المسلمين عن كنوز صلاة الفجر، وما أعده الله تبارك وتعالى للمواظبين على أدائها وقيامها، وقبيل أذان صلاة الفجر ليوم الأثنين نستعرض معك أبرز ما ورد عن كنوز صلاة الفجر، وفئة موفقة وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله وإن لم تكن منهم فادعو الله أن يجعلك منهم .

صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم وتطرح البركة في الرزق،وأثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر.

معجزات صلاة الفجر فى وقتها 

صلاة الفجر تجعل الإنسان فى ذمة لله طوال اليوم،ولصلاة الفجر في الإسلام مكانةٌ عظيمةٌ؛ فهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، فصلاة الفجر تُظهر قُرب المسلم من خالقه؛ حين يقوم وينهضُ من نومه في وقت الفجر (وهو وقت يكون الناس فيه نيامًا)، فيقوم ويتوضّأ ويَخرج في هذا الوقت في ظُلمةِ الليل متجاوزًا برد الشتاء وحر الصيف؛ ليُطيع الله تعالى، وليقوم بما أمره به ربُّ العزة تبارك وتعالى من صلاة، وقد قال الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة".

لصلاة الفجر خصوصًا أجرا وفضلا ومَناقب عظيمة جليلة، وهي كالآتي: هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها؛ وذلك لِعِظَم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، وَرَدَ عن الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: "ركعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُنيا وما فيْها"، وهي النّور التّام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة، وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقد جاء عن النبي -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: "بشّرِ المَشائيْنَ فيْ الظُلمِ إلى المَسَاجدِ بالنُور التّامِ يومَ القيْامَة"، صلاة الفجر تجعل المسلم بحماية الله ورعايته، فقد رُوِيَ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: "مَنْ صَلّى الصُبحَ فَهوَ فيْ ذِمَة الله".

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لماذا صلاة الفجر خير من النوم ؟

بعدما ينتهى المؤذن من أذان صلاة الفجر يردد "الصلاة خير من النوم.. الصلاة خير من النوم، فلماذا تتردد هذا الجملة وقت صلاة الفجر فقط ؟، لأن النوم فى وقت الفجر يجعل الإنسان أثقل ما يكون فى اى وقت غيره، والنوم هو استجابة لنداء النفس والصلاة استجابة لنداء المولى عز وجل، فالنوم موت وراحة للبدن والصلاة حياة وراحة للروح، فصلاة الفجر من يصلها فى وقتها تحفظه فى ذمة الله ومعيته طول اليوم، وتطرح البركة في الرزق وفى شؤون حياته كلّها، من صلاها فى جماعة فكأنما قام الليل كله، ولأنها تحلّ عنك عقد الشيطان، وتصبح نشيطاً غير كسلان، فأثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر.

هى خير من النوم لأن المؤمن والكافر يشتركان فى النوم والصلاة لا يصليها إلا المؤمن، فصلاة الفجر فى وقتها تجعلك فى ذمة الله وهي خير لك من الدنيا وما فيها وقراءة القرآن فيه مشهود لقوله تعالى ((وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )).

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كيف استيقظ لصلاة الفجر

قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الأفضل فى القيام لصلاة الفجر هو القيام مسرعا عند الاستيقاظ وعدم الانصياع لوساوس الشيطان وغلق المنبه، وبعدها يتثاقل عليه النوم بطريقة عجيبة ولا تستيقظ إلا فى الصباح.

وأضاف فخر، في فتوى له أن القيام والجلوس على سرير النوم، فى وقت صلاة الفجر بشكل سريع يذهب النوم ووساوس الشيطان، ومن ثم يتوجه المرء للوضوء والصلاة ويعود للنوم مرة أخرى.

واستشهد أمين الفتوى بما رود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

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