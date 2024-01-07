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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عائلة أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على التراث الفني لكوكب الشرق

ام كلثوم
ام كلثوم

أعلنت جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التى من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بكوكب الشرق، مضيفة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والتى تصل قيمته المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات.

وقالت حفيدة أم كلثوم إن العقد الخاص بالتنازل الحالي لاستغلال الحقوق الفنية والأدبية عن تراث كوكب الشرق أصبح مجحفا ولا يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث الفنى الضخم، وحيث أن هذا التنازل يعد باطلا طبقا لنصوص قانون الملكية الفكرية والذى ينظم الحقوق الفنية والأدبية عن الأداء الفني وسوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الشركة سالفة البيان، من أجل حفظ حقوق تراث كوكب الشرق أم كلثوم.

 

مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين 

 

قامت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية بعقد مؤتمرًا صحفيًا، بنقابة الصحفيين بقاعة محمد حسنين، حول حقوق الملكية الفكرية وتراث أم كلثوم ورموز الفن، بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية والإذاعية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية.

 

وكشف مدحت العدل عن أن سبب عقد المؤتمر هو اللغط والجدل الذي أثير ومازال، حول حقوق ملكية تراث كوكب الشرق ورموز الفن، وادعاء إحدى شركات الإنتاج بإنها مالكة لحقوق الملكية الفكرية لهذا التراث، دون وجه حق أو سند قانون.

ام كلثوم

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