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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيقاف حركة القطارات بين محطتي الضبعة وجلال بخط القباري مرسى مطروح.. تفاصيل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الضبعة / جلال بخط (القبارى/ مرسى مطروح) اعتباراً من اليوم  حتى الساعة 10 مساءً حتى يوم الخميس الموافق 18/1/2024.

ويتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة الضبعة وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة جلال ونقل الركاب بين محطتى الضبعة وجلال بأتوبيسات مخصصة تيسيراً عليهم وذلك بالتنسيق بين السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي الضبعة وجلال لنقل الركاب خلال تلك الفترة .


ويتم تشغيل القطارات بين محطة محرم بك ومحطة الضبعة وبين محطة جلال ومحطة مرسى مطروح طبقاً لجداولهم المجدولة والصادرة فى يناير 2023 مع استمرار الإيقاف المؤقت لقطارات 939/  940و943/942 القاهرة / مرسى مطروح والعكس ويتم تشغيل قطار 657 من محطة الضبعة حتى محطة محرم بك وتشغيل قطار 646 من محطة الحمام حتى محطة الضبعة طبقاً لجداولهم المجدولة في يناير 2023ويترتب علي ذلك تعديل معاد قطار 299 مرسى مطروح /محرم بك علي ان يقوم من محطة مطروح  الساعة3.10 عصراًً ويصل محطة محرم بك الساعة 9.20 مساءً طبقاً للجدول المرفق  خلال تلك الفترة لحين نهو الأعمال  .

وقالت الهيئة إن ذلك فى ضوء توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل لرفع كفاءة مرفق النقل ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى ( الضبعة / جلال ) بخط القبارى / مرسى مطروح  لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع.

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