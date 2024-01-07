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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعاقب 5 شركات أمريكية بسبب مبيعات أسلحة لتايوان

صدى البلد

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأحد، إن بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أمريكية للصناعات العسكرية رداً على مبيعات أسلحة لتايوان.

وأضاف المتحدث أن الشركات الخمس هي: "بي.إيه.إي سيستمز لاند آند أرمامنتس، وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز، وأيروفيرونمنت، وفياسات، وداتا لينك سولوشنس".

تأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان، في 13 يناير، التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.

وقال المتحدث في بيان إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.

 

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