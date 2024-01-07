ضوابط دخول الامتحان في كليات جامعة الأزهر.. 8 أمور احذر مخالفتها

تستعد كليات جامعة الأزهر، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، حيث أعلنت الجامعة عن بعض ضوابط دخول الامتحان في كليات جامعة الأزهر، لتجنب تعرض الطلاب لأي عقوبة إدارية، وهي كالتالي:

ضوابط دخول الامتحان في كليات جامعة الأزهر

بداية أهابت كليات جامعة الأزهر بالطلاب الالتزام في لجان الامتحان بالأمور الآتية :

1- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافٍ . علمًا بأن تأخر الحضور يمنعك من دخول اللجنة .

2- لا يسمح بتسليم كراسة الإجابة والخروج من اللجنة قبل مرور نصف الوقت.

3- اصطحاب إثبات الشخصية ( بطاقة شخصية - كارنية الكلية - جواز السفر ) .

4- اصطحاب الأدوات الخاصة بك ( أقلام وغيرها ) علمًا بأنه يمنع منعًا باتًا الكتابة في كراسة الإجابة بالقلم الأحمر .

5- عدم اصطحاب الهاتف المحمول - حتى لو كان مغلقًا - وكذلك سماعات البلوتوث والساعات الذكية داخل اللجنة .

6- الالتزام بالهدوء التام داخل لجنة الامتحان.

7- كتابة البيانات الكاملة على كراسة الإجابة مع عدم التدخل في ورقة الإجابة بقطع أي جزء منها .

8- ممنوع منعًا باتًا بأي شكل من الأشكال الكتابة على ورقة الأسئلة.

إدارة التوثيق والمكتبات بجامعة الأزهر تصدر دليلًا للبريد الإلكتروني لكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم

أكد محمد فاروق السيد، مدير إدارة التوثيق والمكتبات، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على التحول الرقمي وتنفيذ رؤية مصر2030م، وفي إطار حرص إدارة التوثيق والمكتبات بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي علي توثيق جميع الأنشطة والمجالات بالجامعة أصدرت إدارة التوثيق دليلًا للبريد الإلكتروني للجامعة، متضمنًا البريد الإلكتروني لقيادات الجامعة ومكاتبها الرئيسة وكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم بنين وبنات بحري وقلبي؛ دعمًا للعملية التعلمية، وتحقيقًا لأغراض البحث العلمي بالجامعة.

وأوضح محمد فاروق أن الإدارة قامت بإعداد الدليل تحت إشراف الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ أشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، والمهندسة مني ماهر، مدير عام إدارة نظم المعلومات بالجامعة مدير إدارة التوثيق والمكتبات، مشيرًا إلى أنه شارك في إعداد الدليل كل من:- نهلة محمود ياسين، حسين شوقي عبد الحليم، وجمال الشناوي.

وقم قام بإعداد وتصميم الدليل وإخراجه بصورته النهائية أحمد فتحي عبد العظيم، أخصائي حاسب آلي أول، مضيفًا أن إدارة التوثيق والمكتبات بصدد الانتهاء من إعداد دليل للمستشفيات بالجامعة، متضمنًا تعريفا بالمستشفيات وأقسامها وأدورها الفعالة في علاج المرضى، وبيان دور جامعة الأزهر الريادي في خدمة المجتمع وعلاج المرضى الفقراء.