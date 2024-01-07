عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الثلاثاء.. الشيوخ يناقش التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبري وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى.

وورد بطلب المناقشة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفنى منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع تطوير التعليم الفنى من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والتى تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وذكر الطلب أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه مازال عددها قليلا لا يتناسب مع الطموحات والرغبة فى التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 فى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق طلب المناقشة العامة الحكومة المدارس التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

أزمة جديدة تعطل صفقة مهاجم الأهلي المنتظرة.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

113 شهيدا خلال ساعات.. صحة غزة تعلن حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع

استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

كلمتني وحكتلي.. اعترافات المتهمة في جريمة المعصرة: أختى هربت ومشيت في الحرام

التضامن تدرس إضافة تنظيم العمرة لنشاط المؤسسة القومية لتيسير الحج

فى 2024..مكافآت تشجيعية للموظف الكفء طبقا لهذه الحالة فى قانون الخدمة المدنية

أزمة جديدة تعطل صفقة مهاجم الأهلي المنتظرة.. اعرف السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ