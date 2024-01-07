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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ«أبو نسب».. محمد إمام يعود لصدارة شباك التذاكر وإيراداته تصل 30 مليون جنيه

صدى البلد

استطاع فيلم "أبو نسب" للفنان محمد إمام ان يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي منذ طرحة بدور العرض المصرية، لتتخطى إيرادات الفيلم  الـ 30 مليون جنية، ويحقق أمس 1241474 جنيهاً، في حين حقق فيلم الإسكندراني 1225257 جنيهًا.

 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

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إيرادات الأفلام.. محمد إمام يوجه ضربة لـ أحمد العوضى وبيومى فؤاد متمسك بمركزه

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أحمد العوضي يتصدر إيرادات شباك التذاكر ويحقق رقما كبيرا في يومين

ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أبو نسب الإسكندراني بيومي فؤاد هالة فاخر دور العرض المصرية جحيم في الهند

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