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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تحسب عائد شهادة الادخار الجديدة 2024 ؟

صدى البلد

أعاد بنك مصر إصدار  شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.

ووفقا لما أعلنه البنك، من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويتساءل الكثير من المواطنون عن كيفية حساب عائد شهادة الادخار الجديدة، ويوضح صدى البلد عائد الشهادة،  اذا ارد المدخر الحصول على العائد بنهاية المدة ووضع 100 ألف جنيه فسيحصل على 127 في يناير 2024  إما اذا اختار أن يحصل على العائد الشهري فسيحصل على ١٩٥٠ جنيها شهريا 

حصيلة شهادة بنك مصر إلى الآن 

وقال  محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر؛ ارتفاع حصيلة الشهادات البلاتينية التي طرحها أكبر بنوك الحكومة المصرية لمعدلات غير مسبوقة خلال اليوم الثاني من بدء الاكتتاب فيها بفائدة سنوية 27% .

وأضاف " الإتربي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن حصيلة بيع الشهادات داخل بنك مصر وصلت لـ5 مليارات جنيه في يومين اثنين من بداية الطرح والذي بدأ أمس الجمعة.

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شراء شهادات بنك مصر 

وبدأ شراء الشهادات ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر، على ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق  8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءاً من 8 يناير 2024.

الاقتراض بضمان الشهادة

 ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

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