محافظ أسوان يتفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة والإسعاف

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تفقد الفرق الطبية من العيادات المتنقلة والإسعاف للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، ورافقه خلال الجولة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتورة حنان أنور مدير عام الصحة .

جاء ذلك أثناء جولة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الكنائس لتهنئة الإخوة الأقباط بمختلف طوائفهم بعيد الميلاد المجيد.

وأشاد محافظ أسوان بجهود مديرية الصحة والتي تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية انتشار فرق الإنتشار السريع لسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة حول الكنائس بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار التأمين الطبى للكنائس والمواطنين المترددين عليها .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان أنور أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف ، والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز سيارات للتأمين الطبى للكنائس ، وتعزيزها بأطباء فى مختلف التخصصات الطبية، وأيضاً أطقم من الصيادلة ، والتمريض ، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية، مشيراً إلى أنه تم الدفع بعيادات متنقلة تابعة للقوافل العلاجية بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة ، وتقوم الفرق الطبية أيضاً بإجراء الفحوصات للسكر والضغط ، بجانب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.