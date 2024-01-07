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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رواق الأزهر الشريف بأسوان يواصل فعالياته داخل مركز شباب كوم أمبو

الرواق الأزهرى بأسوان
الرواق الأزهرى بأسوان

واصل برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف فعالياته المتنوعة داخل مركز شباب مدينة كوم أمبو وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الوزير المحافظ أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب بأسوان

وأيضاً إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، وأفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب ، والدكتور عبدالله محيى الدين مدير إدارة النشاط الثقافى بالوزارة، ومحمد البدرى كمال مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية. 

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الرواق الأزهرى 

ويهدف فعاليات الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة عند النشء، والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء بحضور فضيلة الشيخ حسن أحمد علي صديق  الواعظ  بإدارة أسوان الأزهرى حيث دار لقاء اليوم عن الفتنة بين الناس. 

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