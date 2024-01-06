محافظ أسوان يحيل واقعة ضبط ممتلكات عامة مسروقة ومخزنة كخردة للنيابة العامة

أحال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واقعة ضبط ممتلكات عامة تم سرقتها من أعمدة ديكورية من الزهر كانت مخصصة للحدائق، وكذا أغطية غرف ومطابق بالوعات للصرف الصحى داخل أحد مخازن الخردة بمنطقة جبلية بالمدينة الصناعية إلى النيابة العامة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات الرادعة والحازمة حيال صاحب المخزن ، وأيضاً الأشخاص الذين تم ضبطهم بالمخزن ، وذلك عقب تحويلهم إلى قسم الشرطة بتهمة السرقة .

وكلف المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمصادرة كافة محتويات المخزن ، مع تحويل كميات القمامة التى تم فرزها بالمخزن إلى المحطة البسيطة عقب ضبطها فى حملة المداهمة التى قادها نائب رئيس المدينة محمد حسين .

مضبوطات

وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى المحليات بتكثيف الجهود ، والتعامل الصارم مع أصحاب مخازن الخردة ، وعمل حملات مستمرة عليها ، وتحرير محاضر لأصحابها ، وإغلاقها بشكل كامل ، مؤكداً على أن ذلك سيساهم بشكل مباشر فى القضاء جذرياً على ظاهرة النباشين ، والحفاظ على البيئة من العشوائية فى نشر القمامة بجوار وخارج الصناديق المخصصة بالميادين الرئيسية والشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية ، فضلاً عن حماية حقوق وأرواح المواطنين من التعرض لأى أضرار فى حالة سرقة أغطية غرف ومطابق بالوعات الصرف الصحى .