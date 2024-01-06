الشباب والرياضة بأسوان تختتم القافلة التعليمية بنصرالنوبة وسط إشادة الطلبة المستفيدين منها

اختتمت القافلة التعليمية والتنويرية المجانية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بنصر النوبة شمال أسوان، والتي تميزت بحضور كثيف وإقبال كبير من تلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمركز الإداري بنصر النوبة حيث نالت إستحسان وإشادة من الطلبة والطالبات المستفيدين منها آملين تكرارها قبل إمتحانات نهاية العام الدراسي.

وتوجه منتصر حسن مدير إدارة شباب نصر النوبة بجزيل الشكر وخالص التقدير للأساتذة الأجلاء نخبة الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة الذين تكبدوا مشاق السفر وحضروا لنصر النوبة وقاموا بالتدريس بالقافلة خدمة لأبنائنا طلبة وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامتين.

القوافل التعليمية

وتوجه أيضاً بجزيل الشكر وخالص التقدير لمدير عام الإدارة التعليمية بنصر النوبة والعاملين تحت قيادته الحكيمة على تعاونهم المثمر، وأيضاً لمدير مدرسة الشيخ مرسي علي الإعدادية بنصر النوبة والعاملين بالمدرسة، ولمدير مدرسة نصر النوبة الفنية بنات والعاملين بالمدرسة، وكذا لمدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة كلابشة، والعاملين بقاعة الوحدة وذلك على حسن تعاونهم وإستضافتهم للقافلة ولمدرسيها ولطلابها.

الجدير بالذكر أن القوافل التعليمية والتنويرية المجانية تنظمها وزارة الشباب والرياضة للعام الـ 11 على التوالي، وتم تنفيذها هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة...العلم والعمل" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية.

وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب لتحقيق نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية متميزة.