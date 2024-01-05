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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان تواصل سلسلة الافتتاحات للمساجد الجديدة

افتتاح مساجد بأسوان
افتتاح مساجد بأسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة الافتتاحات للمساجد سواء الجديدة التى تم إنشاؤها أو التى شهدت تنفيذ أعمال التطوير والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها بالجهود الذاتية أو بواسطة الوزارة

وفي إطار توجيهات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوسع في المساجد من أجل خدمة جموع أهالي أسوان وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام فضيلة الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإفتتاح مسجد البركه بقريه بنبان بإدارة بنبان، ويعد المسجد الذي تم افتتاحه اهلي تم إنشاءه بالجهود الذاتية. 

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المساجد

وذلك بحضور كمال حلمي رئيس مجلس ومدينة دراو نائباً عن السيد المحافظ، والدكتوره حنان أنور وكيل وزارة الصحه بأسوان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والدينية بالمحافظة.

وأكد فضيلة وكيل وزارة الأوقاف بأسوان علي أهمية الأبناء وشباب الأمة في الاسلام لانهم يمثلون عدة الوطن وأبناء اليوم ورجال المستقبل فعلي الأسرة المسلمة أن تحرص علي التربية السليمة للنشء علي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في إطار القرآن الكريم والسنة النبوية.

وبهذا الإفتتاح وصل عدد المساجد التى تم أفتتاحها حتى الآن بالمحافظة ما يقرب من ١٣٦ مسجداً. 

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