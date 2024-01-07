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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أعضاء القافلة التعليمية بمشاركة 20 معلما في أسوان

تكريم أعضاء القافلة
تكريم أعضاء القافلة التعليمية بأسوان

شهد نادى التجديف بأسوان تكريم الأساتذة المشاركين في القافلة التعليمية احتفالا بانتهاء أعمالها التي استضافتها محافظة أسوان حيث تم تقديم شهادات شكر وتقدير للمجهود المبذول في نجاح القافلة حتي حققت الأهداف المرجوة منها وسط مشاركة لـ 20 من المعلمين في التخصصات المختلفة وذلك بنادي التجديف في حضور مديري مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم

 

ويأتى ذلك ضمن سلسلة تنفيذ المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بقري أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو للمرحلتين الثانوية والإعدادية. 

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تكريم

وقدم الرشيدي مدير التربية والتعليم الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمهم المستمر لمثل هذه المبادرات التي يكون لها الأثر الكبير علي أبنائنا من طلاب المدارس، وخاصة في المحافظات الحدودية وقري حياة كريمة. 

 

فيما أوضح ناصر سليم مدير الشباب والرياضة بأن جميع المبادرات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة يكون الشريك الأكبر والدعم الرئيسي لها وزارة التربية والتعليم، مقدماً شكره لإدارة التعليم المدنى بالمديرية، ووكيل الشباب أفراح سيد لنجاح العمل التنظيمي الكبير والتنسيق بين التربية والتعليم والشباب والرياضة. 

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